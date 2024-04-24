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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Риге власти призвали граждан навести порядок в подвалах для создания укрытий

В Риге власти призвали граждан навести порядок в подвалах для создания укрытий

Киев  •  УНН

24 апреля 2024, 07:15  •  1709 просмотра

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В Риге власти призвали граждан очистить подвалы и приспособить их в качестве укрытия для целей гражданской обороны.

В столице Латвии местные власти призвали жителей навести порядок в подвалах и приспособить их к требованиям гражданской обороны. Об этом сообщает LSM со ссылкой на Рижскую думу, пишет УНН.

Детали

Местные власти просят рижан очистить подвалы от мусора, обломков, опасных веществ, конструкций и предметов с острыми краями, которые могут представлять дополнительную опасность для людей.

Городские власти упорядочат подвалы нескольких муниципальных зданий. В подвале одной из школ проведут пресс-конференцию о том, как лучше приспособить помещение для создания укрытий. А в подвале центра социальной помощи - продемонстрируют обустройство на практике во время толоки.

Уборка подвалов должна быть согласована с управляющими домами, поскольку необходимо также обеспечить сбор вывезенного мусора.

Напомним

Правительство Латвии утвердило план стоимостью 303 миллиона евро для укрепления укреплений вдоль восточной границы с россией и беларусью в рамках создания общей Балтийской оборонительной линии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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latviyaЛатвия
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