В Риге власти призвали граждан навести порядок в подвалах для создания укрытий
Киев • УНН
В Риге власти призвали граждан очистить подвалы и приспособить их в качестве укрытия для целей гражданской обороны.
В столице Латвии местные власти призвали жителей навести порядок в подвалах и приспособить их к требованиям гражданской обороны. Об этом сообщает LSM со ссылкой на Рижскую думу, пишет УНН.
Детали
Местные власти просят рижан очистить подвалы от мусора, обломков, опасных веществ, конструкций и предметов с острыми краями, которые могут представлять дополнительную опасность для людей.
Городские власти упорядочат подвалы нескольких муниципальных зданий. В подвале одной из школ проведут пресс-конференцию о том, как лучше приспособить помещение для создания укрытий. А в подвале центра социальной помощи - продемонстрируют обустройство на практике во время толоки.
Уборка подвалов должна быть согласована с управляющими домами, поскольку необходимо также обеспечить сбор вывезенного мусора.
Напомним
Правительство Латвии утвердило план стоимостью 303 миллиона евро для укрепления укреплений вдоль восточной границы с россией и беларусью в рамках создания общей Балтийской оборонительной линии.
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