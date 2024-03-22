В рф заявили про новый обстрел белгородской области: дрон атаковал инфраструктурный объект

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  31313 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  76575 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  128449 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  134550 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  192778 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125858 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137684 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130020 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142716 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145655 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Новости по теме
В рф заявили про новый обстрел белгородской области: дрон атаковал инфраструктурный объект

В рф заявили про новый обстрел белгородской области: дрон атаковал инфраструктурный объект

  •  6845 просмотра
ССО на Херсонщине обнаружили и уничтожили базу российской аэроразведки

ССО на Херсонщине обнаружили и уничтожили базу российской аэроразведки

  •  6924 просмотра
Переговоры по вступлению в ЕС будут проходить одновременно с секторальной интеграцией - Шмыгаль

Переговоры по вступлению в ЕС будут проходить одновременно с секторальной интеграцией - Шмыгаль

  •  7140 просмотра
Следующие шаги Украины на пути к членству в Альянсе: о чем Стефанишина говорила с главой Военного комитета НАТО

Следующие шаги Украины на пути к членству в Альянсе: о чем Стефанишина говорила с главой Военного комитета НАТО

  •  7023 просмотра
Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 25 человек

Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 25 человек

  •  8049 просмотра
Повреждение линии питания ЗАЭС: в МАГАТЭ отреагировали

Повреждение линии питания ЗАЭС: в МАГАТЭ отреагировали

  •  8481 просмотра
Правительство выделило более 5 млрд грн на проект по строительству водопроводов из-за уничтожения Каховской ГЭС

Правительство выделило более 5 млрд грн на проект по строительству водопроводов из-за уничтожения Каховской ГЭС

  •  8595 просмотра
Украинские фристайлисты завершают сезон лидерами Кубка Европы в швейцарском Айроло

Украинские фристайлисты завершают сезон лидерами Кубка Европы в швейцарском Айроло

  •  7235 просмотра
"Сливал" локации оборонных заводов на Житомирщине: предатель, работавший на рф получил 15 лет за решеткой

"Сливал" локации оборонных заводов на Житомирщине: предатель, работавший на рф получил 15 лет за решеткой

  •  8914 просмотра
Украине удалось вернуть домой еще девять детей - ОП

Украине удалось вернуть домой еще девять детей - ОП

  •  7901 просмотра

Популярные

В небе над Украиной Силы обороны уничтожили 55 вражеских "шахедов" и 37 ракет - командующий Воздушных Сил

В небе над Украиной Силы обороны уничтожили 55 вражеских "шахедов" и 37 ракет - командующий Воздушных Сил

  •  46809 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждены энергообъекты, частично происходят стабилизационные отключения света - Кипер

В Одесской области из-за атаки рф повреждены энергообъекты, частично происходят стабилизационные отключения света - Кипер

  •  44940 просмотра
Армия рф ночью выпустила по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет - Зеленский

Армия рф ночью выпустила по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет - Зеленский

  •  56618 просмотра
В Краматорске Донецкой области из-за атаки рф применяются экстренные отключения света

В Краматорске Донецкой области из-за атаки рф применяются экстренные отключения света

  •  42347 просмотра
В Сумской области в результате атаки рф введены графики аварийных отключений - ОВА

В Сумской области в результате атаки рф введены графики аварийных отключений - ОВА

  •  34992 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  192778 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  170921 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  197531 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  226394 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  324394 просмотра

В рф заявили про новый обстрел белгородской области: дрон атаковал инфраструктурный объект

белгородская область россии подверглась атакам беспилотников и обстрелам, направленным на объекты инфраструктуры и сельского хозяйства, в результате чего, по словам губернатора области, был нанесен ущерб, но жертв нет.

Война •   •  6845 просмотра
В рф заявили про новый обстрел белгородской области: дрон атаковал инфраструктурный объект

ССО на Херсонщине обнаружили и уничтожили базу российской аэроразведки

Спецназовцы обнаружили и уничтожили базу воздушной разведки в Херсонской области, ликвидировав станцию радиоэлектронной борьбы, антенну "Алиентек", склад БК и около 5 человек личного состава противника.

Война •   •  6924 просмотра
ССО на Херсонщине обнаружили и уничтожили базу российской аэроразведки

Переговоры по вступлению в ЕС будут проходить одновременно с секторальной интеграцией - Шмыгаль

Украина рассчитывает начать фактические переговоры о вступлении в ЕС в первой половине 2024 года, причем переговоры будут проходить одновременно с секторальной интеграцией и расширением экономического безвизового режима с ЕС.

Экономика •   •  7140 просмотра
Переговоры по вступлению в ЕС будут проходить одновременно с секторальной интеграцией - Шмыгаль

Следующие шаги Украины на пути к членству в Альянсе: о чем Стефанишина говорила с главой Военного комитета НАТО

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина встретилась с Председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром, чтобы обсудить усиление поддержки Украины со стороны НАТО в развитии военного потенциала, увеличении оборонного производства и подготовке к предстоящему саммиту Альянса, на котором будет обсуждаться дальнейшая помощь Украине.

Война •   •  7023 просмотра
Следующие шаги Украины на пути к членству в Альянсе: о чем Стефанишина говорила с главой Военного комитета НАТО

Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 25 человек

25 человек получили ранения и 3 погибли, в том числе 9-летняя девочка, в результате нападения россии на Запорожье, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Война •   •  8049 просмотра
Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 25 человек

Повреждение линии питания ЗАЭС: в МАГАТЭ отреагировали

По словам генерального директора МАГАТЭ, Запорожская атомная электростанция почти на 5 часов осталась без основной линии питания, что подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности во время войны.

Общество •   •  8481 просмотра
Повреждение линии питания ЗАЭС: в МАГАТЭ отреагировали

Правительство выделило более 5 млрд грн на проект по строительству водопроводов из-за уничтожения Каховской ГЭС

Правительство выделяет более 5 миллиардов гривен на проект строительства водопровода для преодоления последствий разрушения Каховской ГЭС.

Экономика •   •  8595 просмотра
Правительство выделило более 5 млрд грн на проект по строительству водопроводов из-за уничтожения Каховской ГЭС

Украинские фристайлисты завершают сезон лидерами Кубка Европы в швейцарском Айроло

Украинские фристайлисты Ангелина Брыкина и Максим Кузнецов выиграли общий зачет Кубка Европы по акробатике в швейцарском Айроло.

спорт •   •  7235 просмотра
Украинские фристайлисты завершают сезон лидерами Кубка Европы в швейцарском Айроло

"Сливал" локации оборонных заводов на Житомирщине: предатель, работавший на рф получил 15 лет за решеткой

Агента российской военной разведки, который действовал в Житомирской области, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, совершенную в условиях военного положения, в том числе за отслеживание мест дислокации и передвижения ВСУ.

Война •   •  8914 просмотра
"Сливал" локации оборонных заводов на Житомирщине: предатель, работавший на рф получил 15 лет за решеткой

Украине удалось вернуть домой еще девять детей - ОП

9 украинских детей, в том числе 4 воспитанников детских домов в возрасте от 3 до 10 лет и 12-летняя девочка, были возвращены из России, куда их силой вывезли и сказали, что Украины не существует.

Общество •   •  7901 просмотра
Украине удалось вернуть домой еще девять детей - ОП