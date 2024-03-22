О попадании снарядов на территорию сельскохозяйственного предприятия, а также об атаке дрона-камикадзе на инфраструктурный объект заявил губернатор белгородской области рф гладков. Чиновник пишет в своем Telegram, что под атакой борисовский район белгородской области, передает УНН.

Детали

В россии, на территории белгородской области, губернатор вячеслав гладков подтверждает серию атак, в частности упоминая о следующем:

В селе никитское атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи, по данным чиновника, - пострадавших нет, но есть повреждения на объекте.

Село цаповка: попадание снарядов на территорию сельскохозяйственного предприятия; гладков сообщает о повреждениях в одном из корпусов, а также повреждении коммуникаций.

На окраине села Богун-Городок, как утверждает чиновник, с квадрокоптера было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, однако повреждена кровля частного жилого домовладения, пишет тг-канал губернатора белгородской области.

Напомним

Русский добровольческий корпус, в своём телеграм-канале заявил о проведении ограниченной военной операции в белгородской и курской областях россии.