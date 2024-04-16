В рф заявили о сбитии воздушного шара над курской областью и трех БпЛА над белгородщиной

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kievКиев
Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  109699 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  123513 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  127032 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  119900 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102010 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202968 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195432 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194966 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189627 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129224 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

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10 апреля 2024, 15:37  •  378424 просмотра

В рф заявили о сбитии воздушного шара над курской областью и трех БпЛА над белгородщиной

россия сообщила о сбитии воздушного шара над курской областью и трех беспилотников над белгородской областью, утверждая, что это была попытка украинского теракта.

Война •   •  6431 просмотра
В рф заявили о сбитии воздушного шара над курской областью и трех БпЛА над белгородщиной

СБУ поразила в брянской области рф вражескую РЛС, контролировавшую небо на 700 км вглубь Украины - источник

Служба безопасности Украины (СБУ) с помощью семи беспилотников-камикадзе поразила в брянской области россии радарную систему дальнего радиуса действия "Небо-У" стоимостью 100 миллионов долларов, которая контролировала воздушное пространство на 700 км вглубь Украины.

Война •   •  6758 просмотра
СБУ поразила в брянской области рф вражескую РЛС, контролировавшую небо на 700 км вглубь Украины - источник

Подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в москве: фсб сообщила о задержании подозреваемого

В москве взорвали автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. фсб задержала подозреваемого, который якобы был завербован СБУ после побега в Украину.

Новости Мира •   •  6168 просмотра
Подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в москве: фсб сообщила о задержании подозреваемого

В Дании в историческом здании фондовой биржи Копенгагена вспыхнул пожар, упал шпиль

В историческом здании Старой фондовой биржи в Копенгагене вспыхнул пожар, который охватил ее культовый шпиль в виде драконьих хвостов, упавший на крышу.

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В Дании в историческом здании фондовой биржи Копенгагена вспыхнул пожар, упал шпиль

Проект The Reckoning подал первый украинский иск в суд Аргентины о пытках на оккупированных территориях Украины

The Reckoning Project подал первый иск против пыток в Федеральный суд Аргентины от имени украинской жертвы, которую пытали российские военные.

Война •   •  7060 просмотра
Проект The Reckoning подал первый украинский иск в суд Аргентины о пытках на оккупированных территориях Украины

На Полтавщине будут судить военного, который пьяным устроил смертельное ДТП

Пьяного военнослужащего будут судить за смертельное ДТП, в котором погибла его жена.

Общество •   •  6556 просмотра
На Полтавщине будут судить военного, который пьяным устроил смертельное ДТП

Президент: у нас закончились все ракеты, которые защищали Трипольскую ТЭС

Зеленский заявил, что у Украины закончились ракеты для защиты Трипольской ТЭС, что позволило врагу полностью разрушить ее.

Война •   •  15939 просмотра
Президент: у нас закончились все ракеты, которые защищали Трипольскую ТЭС

Зеленскому на подпись передали законопроект о мобилизации

Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации и направила его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Война •   •  16816 просмотра
Зеленскому на подпись передали законопроект о мобилизации

Пограничники на Харьковщине уничтожили две вражеские пушки и блиндаж оккупантов - ГПСУ

На Харьковщине пограничники с помощью беспилотников уничтожили две вражеские противотанковые пушки и блиндаж оккупанта.

Война •   •  14710 просмотра
Пограничники на Харьковщине уничтожили две вражеские пушки и блиндаж оккупантов - ГПСУ

Из-за непогоды отключения света в трех областях, временно обесточивалась шахта, в Харьковской области ограничения электроснабжения

Из-за непогоды были обесточены 130 населенных пунктов в 3 областях Украины, в том числе шахта со 135 работниками под землей в Донецкой области, сейчас их вывели на поверхность, а также 2 500 потребителей в 19 населенных пунктах Черниговской области из-за обстрелов.

Общество •   •  14963 просмотра
Из-за непогоды отключения света в трех областях, временно обесточивалась шахта, в Харьковской области ограничения электроснабжения