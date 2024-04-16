В рф заявили о сбитии воздушного шара над курской областью и трех БпЛА над белгородщиной

Министерство обороны россии утром вторника, 16 апреля, отчиталось о сбитии якобы украинских целей - воздушного шара над курской и трех беспилотников над Белгородской областями. Об этом сообщает пресс-служба минобороны рф, пишет УНН.

Около 08:15 по российскому времени россияне "пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением малоразмерного воздушного шара (МВШ)" по объектам на территории рф, - говорится в сообщении.

Детали

По словам российского министерства обороны, дежурными средствами ПВО пуля была уничтожена над территорией курской области.

Отмечается, что почти через час после предыдущей атаки противовоздушная оборона сбила еще три беспилотника, которые якобы пытались атаковать объекты на территории Белгородской области.

Напомним

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал и повредил объект инфраструктуры связи в селе Графовка Красноярузского района Белгородской области россии, сообщает губернатор региона, сообщает губернатор региона.