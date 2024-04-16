Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
В рф заявили о сбитии воздушного шара над курской областью и трех БпЛА над белгородщиной
СБУ поразила в брянской области рф вражескую РЛС, контролировавшую небо на 700 км вглубь Украины - источник
Подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в москве: фсб сообщила о задержании подозреваемого
В Дании в историческом здании фондовой биржи Копенгагена вспыхнул пожар, упал шпиль
Проект The Reckoning подал первый украинский иск в суд Аргентины о пытках на оккупированных территориях Украины
На Полтавщине будут судить военного, который пьяным устроил смертельное ДТП
Президент: у нас закончились все ракеты, которые защищали Трипольскую ТЭС
Зеленскому на подпись передали законопроект о мобилизации
Пограничники на Харьковщине уничтожили две вражеские пушки и блиндаж оккупантов - ГПСУ
Из-за непогоды отключения света в трех областях, временно обесточивалась шахта, в Харьковской области ограничения электроснабжения
Популярные
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби
В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США
BBC: Европейские компании помогают России строить корабли
Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране
Публикации
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
В рф заявили о сбитии воздушного шара над курской областью и трех БпЛА над белгородщиной
россия сообщила о сбитии воздушного шара над курской областью и трех беспилотников над белгородской областью, утверждая, что это была попытка украинского теракта.
СБУ поразила в брянской области рф вражескую РЛС, контролировавшую небо на 700 км вглубь Украины - источник
Служба безопасности Украины (СБУ) с помощью семи беспилотников-камикадзе поразила в брянской области россии радарную систему дальнего радиуса действия "Небо-У" стоимостью 100 миллионов долларов, которая контролировала воздушное пространство на 700 км вглубь Украины.
Подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в москве: фсб сообщила о задержании подозреваемого
В москве взорвали автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. фсб задержала подозреваемого, который якобы был завербован СБУ после побега в Украину.
В Дании в историческом здании фондовой биржи Копенгагена вспыхнул пожар, упал шпиль
В историческом здании Старой фондовой биржи в Копенгагене вспыхнул пожар, который охватил ее культовый шпиль в виде драконьих хвостов, упавший на крышу.
Проект The Reckoning подал первый украинский иск в суд Аргентины о пытках на оккупированных территориях Украины
The Reckoning Project подал первый иск против пыток в Федеральный суд Аргентины от имени украинской жертвы, которую пытали российские военные.
На Полтавщине будут судить военного, который пьяным устроил смертельное ДТП
Пьяного военнослужащего будут судить за смертельное ДТП, в котором погибла его жена.
Президент: у нас закончились все ракеты, которые защищали Трипольскую ТЭС
Зеленский заявил, что у Украины закончились ракеты для защиты Трипольской ТЭС, что позволило врагу полностью разрушить ее.
Зеленскому на подпись передали законопроект о мобилизации
Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации и направила его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Пограничники на Харьковщине уничтожили две вражеские пушки и блиндаж оккупантов - ГПСУ
На Харьковщине пограничники с помощью беспилотников уничтожили две вражеские противотанковые пушки и блиндаж оккупанта.
Из-за непогоды отключения света в трех областях, временно обесточивалась шахта, в Харьковской области ограничения электроснабжения
Из-за непогоды были обесточены 130 населенных пунктов в 3 областях Украины, в том числе шахта со 135 работниками под землей в Донецкой области, сейчас их вывели на поверхность, а также 2 500 потребителей в 19 населенных пунктах Черниговской области из-за обстрелов.