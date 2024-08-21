В рф заявили о массированной атаке дронов на москву и другие регионы: что известно
Киев • УНН
Минобороны рф заявило о сбитии 45 БПЛА над территорией россии, из них 11 над московской областью. Мэр москвы назвал это одной из самых масштабных попыток атаки на столицу.
В минобороны рф заявили о массированной атаке 11 дронов на москву в ночь на 21 августа, мэр москвы сергей собянин заявил об "одной из самых масштабных" попыток нападения на российскую столицу. Об этом пишет УНН.
В минобороны рф заявили, что ночью российская ПВО якобы сбила 45 БПЛА над территорией россии.
"11 БПЛА уничтожено над территорией московской области, еще 23 БПЛА уничтожено над брянской областью, 6 БПЛА уничтожено над территорией белгородской области, 3 - над калужской областью и 2 - над курской областью", - заявили в ведомстве.
Мэр сергей собянин назвал атаку одной "из самых масштабных попыток атаковать москву с помощью беспилотников за все время".
Также губернатор ростовской области василий голубев заявил, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили ракету над регионом, жертв не зафиксировано.
Также ночью о 2 сбитых БПЛА сообщили власти тульской области.
Напомним
Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.
20 августа на нефтебазе в ростовской области, атакованной украинскими дронами, взорвался еще один резервуар. Пожар продолжается, более 600 спасателей пытаются остановить распространение огня, задействованы пожарные поезда и самолеты.