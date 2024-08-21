В рф заявили о массированной атаке дронов на москву и другие регионы: что известно

В минобороны рф заявили о массированной атаке 11 дронов на москву в ночь на 21 августа, мэр москвы сергей собянин заявил об "одной из самых масштабных" попыток нападения на российскую столицу. Об этом пишет УНН.

В минобороны рф заявили, что ночью российская ПВО якобы сбила 45 БПЛА над территорией россии.

"11 БПЛА уничтожено над территорией московской области, еще 23 БПЛА уничтожено над брянской областью, 6 БПЛА уничтожено над территорией белгородской области, 3 - над калужской областью и 2 - над курской областью", - заявили в ведомстве.

Мэр сергей собянин назвал атаку одной "из самых масштабных попыток атаковать москву с помощью беспилотников за все время".

Также губернатор ростовской области василий голубев заявил, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили ракету над регионом, жертв не зафиксировано.

Также ночью о 2 сбитых БПЛА сообщили власти тульской области.



Напомним

Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.

20 августа на нефтебазе в ростовской области, атакованной украинскими дронами, взорвался еще один резервуар. Пожар продолжается, более 600 спасателей пытаются остановить распространение огня, задействованы пожарные поезда и самолеты.