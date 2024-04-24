В рф заявили, что провели очные переговоры с Украиной по возвращению украинских детей: что известно

россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей при посредничестве Катара. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на "детского омбудсмена" марию львову-белову, передает УНН.

По данным росСМИ, переговоры состоялись в Дохе.

"... достигнута договоренность, что 29 детей переедут в Украину, 19 - в россию", - цитируют слова российского "детского омбудсмена".

Пока официальных комментариев от украинской власти относительно переговоров с рф по возвращению детей не было.

Напомним

Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченного по правам ребенка рф марии львовой-беловой. Их подозревают в незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Ордера на арест означают, что за пределами россии путина и львову-белову должны арестовать и передать в суд.