В рф составили уже более 10 тыс. протоколов по статье о "дискредитации" армии за антивоенные высказывания

Более 10 тысяч протоколов за антивоенные высказывания составили на россиян до августа 2024 года. Данные о протоколах, поступивших в районные суды по статье 20.3.3 КоАП рф, за различные антивоенные выступления собрала "Медиазона", передает УНН.

По данным издания, такие протоколы начали составлять в первые дни марта 2022 года. Первая тысяча протоколов была составлена меньше чем за месяц. К концу 2022 года их было уже 5614, а к концу 2023-го - 8590. Десятитысячный протокол был передан в суд в первую неделю августа 2024 года.

Штраф по статье 20.3.3 КоАП рф для физических лиц составляет 30-50 тысяч рублей. На конец 2023 года суды общая сумма назначенных по этой статье штрафов составила 227 837 000 рублей.

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За повторное антивоенное выступление в течение года после первого штрафа предусмотрена уголовная ответственность. По последним данным "ОВД-Инфо", такие дела возбуждены уже против 194 человек.

Самым известным фигурантом дела о повторной "дискредитации" армии был сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов. Его со второго раза осудили на реальный срок, а затем выгнали из россии в обмен на осужденных за рубежом россиян.