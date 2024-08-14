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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф составили уже более 10 тыс. протоколов по статье о "дискредитации" армии за антивоенные высказывания

В рф составили уже более 10 тыс. протоколов по статье о "дискредитации" армии за антивоенные высказывания

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 12:23  •  6095 просмотра

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В россии до августа 2024 года составили более 10 тысяч протоколов за антивоенные высказывания. Общая сумма штрафов на конец 2023 года составила 227,8 млн рублей, а 194 человека привлечены к уголовной ответственности.

Более 10 тысяч протоколов за антивоенные высказывания составили на россиян до августа 2024 года. Данные о протоколах, поступивших в районные суды по статье 20.3.3 КоАП рф, за различные антивоенные выступления собрала "Медиазона", передает УНН.

По данным издания, такие протоколы начали составлять в первые дни марта 2022 года. Первая тысяча протоколов была составлена меньше чем за месяц. К концу 2022 года их было уже 5614, а к концу 2023-го - 8590. Десятитысячный протокол был передан в суд в первую неделю августа 2024 года.

Штраф по статье 20.3.3 КоАП рф для физических лиц составляет 30-50 тысяч рублей. На конец 2023 года суды общая сумма назначенных по этой статье штрафов составила 227 837 000 рублей.

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За повторное антивоенное выступление в течение года после первого штрафа предусмотрена уголовная ответственность. По последним данным "ОВД-Инфо", такие дела возбуждены уже против 194 человек.

Самым известным фигурантом дела о повторной "дискредитации" армии был сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов. Его со второго раза осудили на реальный срок, а затем выгнали из россии в обмен на осужденных за рубежом россиян.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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