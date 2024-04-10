В рф посадили двух мужчин за попытку присоединиться к легиону, воюющему на стороне Украины

Военный суд в россии 10 апреля приговорил двух мужчин к девяти годам лишения свободы каждого в двух разных делах, обвинив их в планах присоединиться к легиону "Свобода россии", который воюет на стороне Украины против оккупационных вооруженных сил рф. Об этом сообщает "Радио Свобода" ссылаясь на росСМИ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 19-летний Всеволод Куликов из липецка был осужден за попытку поджога военного аэропорта и покушение на государственную измену. Вячеслава Кузнецова из татарстана признали виновным в покушении на государственную измену.

И Куликов, и Кузнецов признали вину. Три года они проведут в тюрьме, остальные шесть лет - в колонии строгого режима.

Напомним

В российском екатеринбурге арестовали женщину, имеющую гражданство рф и США, по подозрению в государственной измене из-за сбора средств для ВСУ.