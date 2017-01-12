В результате обстрела боевиками Красногоровки ранен человек

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Киев • УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 января. УНН. Боевики открыли огонь по жилым кварталам Красногоровки, что в Донецкой области, с 22:30. Под обстрел попала улица Суворова. Местный житель, 1950 г.р. получил ранения в собственной постели - осколок залетел в квартиру, когда хозяева спали. Об этом проинформировали в ГУНП Донецкой области, сообщает УНН.

Сообщение о том, что в больницу Курахово доставлен житель Красногоровки с ранением ноги, поступило в полицию в 00.15.

Снаряд разорвался возле пятиэтажки. В это время человек и его жена спали. Осколок пробил окно и ранил мужчину. Женщина чудом не пострадала.

На месте работали полицейские. По данному факту возбудили уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный, четверо ранены.

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