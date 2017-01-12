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В результаті обстрілу бойовиками Красногорівки поранено людину

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 12 січня. УНН. Бойовики відкрили вогонь по житлових кварталах Красногорівки, що на Донеччині, з 22:30. Під обстріл потрапила вулиця Суворова. Місцевий житель, 1950 р. н. отримав поранення у власному ліжку - осколок залетів у квартиру, коли господарі спали. Про це проінформували в ГУНП Донецької області, повідомляє УНН.

Повідомлення про те, що в лікарню Курахово доставлений житель Красногорівки з пораненням ноги, надійшло в поліцію о 00.15.

Снаряд розірвався біля п'ятиповерхівки. У цей час чоловік і його дружина спали. Осколок пробив вікно і поранив чоловіка. Жінка дивом не постраждала.

На місці працювали поліцейські. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні АТО загинув один військовий, чотирьох поранено.

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