В результате вражеского удара по Харькову пострадали два человека
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Харькова повреждена жилая инфраструктура в Шевченковском и Киевском районах. Пострадали две женщины, которые получили порезы стеклом и острую реакцию на стресс.
Ночью российские войска обстреляли Харьков. В двух районах города повреждена жилая инфраструктура, пострадали две женщины. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.
В Шевченковском районе КАБ прилетел в лесополосу, впрочем, в трех окрестных многоэтажках частично выбиты окна, у одного из них поврежден фасад. Пострадали две женщины - резаные раны осколками стекла и острая реакция на стресс,
Детали
В Киевском районе удар произошел по открытой территории, но частично пострадали несколько частных домов. Раненых, к счастью, нет.
Напомним
В ночь на 5 ноября российские войска сбрасывали на Харьков КАБЫ. Предварительно удары произошли по двум районам Харькова - Шевченковскому и Киевскому.