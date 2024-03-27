Обрушение моста в Балтиморе: шесть человек предположительно погибли

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  117912 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  115743 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  133585 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  124116 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  142836 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134519 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179713 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167082 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155511 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216169 просмотра

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21 марта 2024, 11:56  •  467565 просмотра
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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18 марта 2024, 18:47  •  547581 просмотра

Обрушение моста в Балтиморе: шесть человек предположительно погибли

Шесть рабочих предположительно погибли после столкновения контейнеровоза с мостом Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, что нарушило работу крупнейшего американского порта.

Новости Мира •   •  17845 просмотра
Обрушение моста в Балтиморе: шесть человек предположительно погибли

Послы ЕС сегодня в третий раз попытаются одобрить продление либерализации торговли с Украиной

Послы ЕС снова попытаются одобрить продление соглашения о беспошлинной торговле с Украиной с компромиссным предложением увеличить ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы сбалансировать поддержку Украины и защиту интересов фермеров ЕС.

Экономика •   •  16903 просмотра
Послы ЕС сегодня в третий раз попытаются одобрить продление либерализации торговли с Украиной

Знакомьтесь с Mike's Hard Drink - новинкой от AB InBev Efes Ukraine

Знакомьтесь с Mike's Hard Drink - новинкой от AB InBev Efes Ukraine.

Новости Бизнеса •   •  13954 просмотра
Знакомьтесь с Mike's Hard Drink - новинкой от AB InBev Efes Ukraine

На Конгрессе местных властей в Совете Европы обсудили нарушение россией прав украинских детей

Нападение россии на Украину вызвало многочисленные нарушения прав детей на безопасность, здравоохранение и образование, включая похищения и принудительные депортации, что обсудили во время сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Общество •   •  15037 просмотра
На Конгрессе местных властей в Совете Европы обсудили нарушение россией прав украинских детей

Из-за обстрелов рф обесточивалась шахта в Донецкой области, подачу электричества ограничивали в четырех областях

В результате российских обстрелов была обесточена шахта в Донецкой области, где были заблокированы 12 человек, а также ограничено электроснабжение в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Общество •   •  18785 просмотра
Из-за обстрелов рф обесточивалась шахта в Донецкой области, подачу электричества ограничивали в четырех областях

На ДнепроГЭС после атаки рф продолжается разбор завалов и оценка последствий - Минэнерго

На Днепровской ГЭС разбирают завалы и оценивают состояние оборудования после российской атаки 22 марта.

Война •   •  18166 просмотра
На ДнепроГЭС после атаки рф продолжается разбор завалов и оценка последствий - Минэнерго

Донетчина: россияне ночью ударили ракетой по Лиману, за сутки обстреляли 11 населенных пунктов области

За прошедшие сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, 17 раз атаковав жилые застройки и нанеся им разрушения.

Общество •   •  18591 просмотра
Донетчина: россияне ночью ударили ракетой по Лиману, за сутки обстреляли 11 населенных пунктов области

Готовили ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ: задержана агентурная группа фсб

Служба безопасности Украины задержала двух агентов фсб, которые готовили ракетные обстрелы Киевской телебашни, подразделений Генерального штаба ВСУ и объектов энергетики в трех областях.

Война •   •  18241 просмотра
Готовили ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ: задержана агентурная группа фсб

Очередной фейк рф: из-за массовых протестов из Европы депортируют часть украинцев

российские пропагандистские каналы распространяют фейковую информацию о якобы депортации более 813 тысяч украинцев из ЕС из-за массовых протестов, но это утверждение не соответствует действительности, а скриншот, который используется для его подтверждения, является сфабрикованным.

Война •   •  19157 просмотра
Очередной фейк рф: из-за массовых протестов из Европы депортируют часть украинцев

В Хмельницком произошел пожар в многоэтажке: спасены двое детей

Двое детей были спасены во время пожара в многоэтажке в Хмельницком.

Общество •   •  13466 просмотра
В Хмельницком произошел пожар в многоэтажке: спасены двое детей