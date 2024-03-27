Обрушение моста в Балтиморе: шесть человек предположительно погибли

Шесть человек пропали без вести и предположительно погибли после того, как контейнеровоз столкнулся с мостом Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Шесть рабочих, считавшихся пропавшими без вести после обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе во вторник, предположительно погибли.

Во вторник, 26 марта, контейнеровоз врезался в главный мост в Балтиморе и разрушил его, - авария произошла задолго до часа пик, когда множество автомобилей пересекали мост. В результате происшествия шесть человек предположительно погибли. Работа одного из самых загруженных портов Америки была нарушена.

Береговая охрана США и другие органы власти в течение сутко проводили поисково-спасательные работы, ранним вечером в среду эти работы были приостановлены.

Справочно

Мост Фрэнсиса Скотта Ки пересекает реку Патапско и ведет в гавань Балтимора. Мост открылся в 1977 году и назван в честь автора "Звездно-полосатого знамени", государственного гимна США.

Считается, что Скотт Ки стоял недалеко от того места, где должен был быть построен мост, когда он стал свидетелем бомбардировки форта МакГенри в 1814 году (во время англо-американской войны 1812-1815 годов), которая вдохновила его на написание государственного гимна США.

По данным правительства штата Мэриленд, в прошлом году порт Балтимора обработал более 52 миллионов тонн международных грузов на сумму более 80 миллиардов долларов — девятый по величине порт среди портов США.

Напомним

После обвала двухкилометрового моста в американском Балтиморе спасатели уже спасли из воды двух человек.

Президент США Джо Байден назвал обрушение моста в Балтиморе "страшной аварией", пообещав сделать все возможное, чтобы один из важнейших портов Восточного побережья США как можно быстрее вернулся к нормальной работе.

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