В результате российской атаки по железнодорожному вокзалу в Балаклее пострадали 10 человек

Обстрел со стороны вс рф привел к ранениям 10 человек в районе железнодорожного вокзала в Балаклее на Харьковщине. Сейчас также известно о выбитых окнах и поврежденной крыше здания вокзала и повреждении электропоезда, который был рядом с эпицентром попадания. Об этом передает УНН со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова и Харьковскую прокуратуру.

Детали

В результате ракетной атаки по железнодорожному вокзалу в Балаклее ранены десять человек - говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 апреля около 16:40 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в г. Балаклея.

Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела продолжается.

Председатель Харьковской ОГА сообщил, что "в здании железнодорожного вокзала выбиты окна и повреждена крыша. Также поврежден и электропоезд, который в момент обстрела был на расстоянии 15 метров от эпицентра попадания".

Напомним,

УНН сообщал, что оккупант ударил ракетой по железнодорожному вокзалу в Балаклее, когда там находился поезд "Харьков - Изюм"

37-летний волонтер получил ранение во время российского обстрела села Купянск-Узловой Купянского района 22 апреля.