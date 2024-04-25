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В результате российской атаки по железнодорожному вокзалу в Балаклее пострадали 10 человек
В результате российской атаки по железнодорожному вокзалу в Балаклее ранены 10 человек, повреждено здание вокзала и электропоезд.
В Польше допускают возможность депортации военнообязанных украинцев
Польша и Литва рассматривают возможность депортации украинских мужчин призывного возраста, которые не обновили свои данные или не продлили право на пребывание, что потенциально может помочь Украине вернуть призывников из-за рубежа.
рф атаковала объекты "Укрзализныци": трое работников погибли, семеро получили ранения
Трое железнодорожников погибли и семеро получили ранения в результате массированных российских атак на "Укрзализныцю" в Донецкой области.
США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану поставлять дроны в Россию для войны в Украине
США ввели новые санкции против иранских компаний, лиц и кораблей, причастных к тайной поставке беспилотников России для ее войны в Украине и поддержки Корпуса стражей исламской революции.
Украинские полярники показали три вида пингвинов, которые живут вблизи станции "Академик Вернадский"
Во Всемирный день пингвина украинские исследователи показали, что в окрестностях научной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде гнездятся 3 вида пингвинов рода Pygoscelis - субантарктические, антарктические и пингвины Адели.
Катар будет вести переговоры с рф по возвращению незаконно задержанных гражданских украинцев
Катар согласился принять участие в переговорах с россией по возвращению украинских гражданских лиц, незаконно задержанных рф.
Удар рф по Балаклее: количество пострадавших возросло до 8
Восемь человек получили ранения в результате российского ракетного удара по железнодорожной станции Балаклея во время следования пассажирского поезда.
войска рф весь день атакуют Донецкую область: пять человек погибли, еще 8 ранены
По меньшей мере 5 гражданских лиц погибли и еще 8 получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов в течение дня 25 апреля 2024 года.
россияне 17 раз атаковали Никопольщину: четыре человека ранены, есть разрушения
Российские войска 17 раз атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, ранив по меньшей мере 4 человек и нанеся ущерб инфраструктуре и частной собственности.
Министр аграрной политики Сольский подал в отставку
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку. Верховная Рада получила его заявление об отставке.