В результате атак рф на Берислав уже трое пострадавших - Херсонская ОВА

Количество пострадавших из-за сегодняшних вражеских ударов из авиации на Берислав Херсонской области увеличилось до трех - стало известно о еще двух пострадавших мужчинах, сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

Как сообщается, в обед оккупационные войска сбросили на город взрывчатку с беспилотника.

В результате очередного обстрела ранения получили двое мужчин, 33 и 38 лет. Сейчас они находятся в больнице, где получают медпомощь.

Ранее УНН сообщал об одном раненом в результате сегодняшних атак на Берислав 50-летнем мужчине.

На Херсонщине россияне ударили по автобусу с гуманитарной помощью