В регионы доставили более 56 тысяч доз вакцины против COVID-19
Киев • УНН
В области доставили 56 160 доз вакцины против COVID-19 Comirnaty компании Pfizer для проведения бесплатных прививок для взрослых и детей в возрасте от 5 до 12 лет. Более 16 миллионов украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины.
56 160 доз вакцин против ковида "Comirnaty" получили областные центры контроля и профилактики болезней для проведения бесплатных прививок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство здравоохранения.
Детали
Доставили вакцину "Comirnaty" производителя Pfizer. Она предназначена для прививки взрослых и детей в возрасте от 5 до 12 лет.
Также начали доставлять в регионы "омикронспецифическую" вакцину против COVID-19. Это обновленная версия вакцины "Comirnaty" от американской компании "Pfizer", адаптированная специально для защиты против штамма "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2.
В Минздраве напомнили, что вакцинироваться можно бесплатно.
В целом для бесплатных прививок в Украине используют такие вакцины, как "Janssen" от Johnson&Johnson, вакцина "Comirnaty" от Pfizer, вакцина "CoronaVac" от Sinovac Biotech). Также доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста возраста (вакцина "Comirnaty" для детей от Pfizer).
Как сообщается, в настоящее время в стране 16 422 034 украинца получили одну дозу вакцины против COVID-19, 15 540 771 человек получил две прививки. Только 3 267 536 человек имеют бустерную прививку и завершили курс по первичной вакцинации, необходимый для формирования иммунитета против коронавирусной инфекции.
Дополнение
Записаться на прививку можно у семейного врача. Информацию о ближайшем пункте вакцинации, их адресах и график работы можно получить, позвонив в контакт-центр Минздрава по телефону 0 800 60 20 19.
Напомним
Общий рекомендованный курс по первичной вакцинации против COVID-19 и первого бустера - три прививки. Первый бустер вводят через 5 месяцев после первичной вакцинации. Для группы риска тяжелого течения COVID-19 рекомендуется получить дополнительный бустер, если прошло более 6 месяцев от предыдущего бустера. Потребность в дополнительном бустерном прививке определяет врач.
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В регионы доставили более 56 тысяч доз вакцины против COVID-19
В области доставили 56 160 доз вакцины против COVID-19 Comirnaty компании Pfizer для проведения бесплатных прививок для взрослых и детей в возрасте от 5 до 12 лет. Более 16 миллионов украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины.
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