На днях на украинской станции "Академик Вернадский" зафиксировали значительное повышение максимальной суточной температуры. Показатели выросли до плюсовых несмотря на то, что сейчас продолжается антарктическая зима. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Национального антарктического научного центра.

Детали

16 июля на украинской станции "Академик Вернадский" было зафиксировано значительное повышение максимальной суточной температуры. Она выросла на более чем 8 градусов (с - 4,2°С до 4,5°С) - рассказали ученые.

Отмечается, что плюсовая температура сохранялась в течение почти двух суток - 16-17 июля. В это время шел дождь и мокрый снег.

Также температуры чуть выше 0 градусов были зафиксированы на британской станции "Розера", расположенной на 300 км южнее "Вернадского", то есть ближе к Южному полюсу.

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Ученые объясняют, что скачок температуры связан с атмосферной рекой - это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, которая быстро переносит теплые массы воздуха и влаги из тропиков в полярные регионы.

Если такие случаи (потепления - ред.) участятся, усилятся процессы таяния ледников, что в свою очередь приведет к постепенному опреснению прибрежных вод. А это грозит разрушением различных экосистем как белого континента, так и океана вокруг него - предупредили ученые.

Полярники добавляют, что последние 5 лет температуры на станции редко опускаются ниже -10°С, тогда как для предыдущих 5 лет они так же редко, но были ниже -15°С.

В то же время еще зимой 1980-х зимой температуры падали до -30°С.

То есть потепление - очень выразительное в Антарктиде, и является тенденцией, касающейся всей нашей Планеты - подчеркнули полярники.

Напомним

Согласно данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского с начала июля в Киеве зафиксировано уже 13 температурных рекордов