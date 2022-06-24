В рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Генштаб в своем утреннем своде сообщил, что в рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск и в дальнейшем интенсивно облстреют рубежи Украины. Об этом информирует УНН.
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Начались 121 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей; содержание сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным украинским Крымом; блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря, а также содержание захваченных районов Херсонской и Запорожской областей и попыток создания благоприятных условий для возобновления наступления в Николаевской области.
На Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Товстодубово, Бачевск, Глухов и Мануховка Сумской области.
На Харьковском направлении противник наносил артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементиевки и Золочева. Активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп.
На Словянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.
На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Лисичанск и Боровское. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.
Оккупанты вели наступление в районе населенного пункта Мирная Долина, боевые действия продолжаются. Наступательные действия врага в районе Боровского наши воины успешно приостановили.
На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из артиллерии недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. Пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.
На Новопавловском направлении враг оказывал огневое влияние в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива.
В рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск.
На Южнобужском направлении противник активных действий не вел. Обороняются и пытаются проводить контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белая Криница. Наша авиация, на соответствующих участках, ударила по ответным скоплениям врага.
Напомним
Оккупанты более 50 раз обстреляли Сумщину используя фосфорные снаряды.