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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 55625 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 52647 просмотра

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В рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск, - Генштаб

В рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск, - Генштаб

Киев • УНН

 • 120721 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Генштаб в своем утреннем своде сообщил, что в рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск и в дальнейшем интенсивно облстреют рубежи Украины. Об этом информирует УНН.

Подробности

Начались 121 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей; содержание сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным украинским Крымом; блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря, а также содержание захваченных районов Херсонской и Запорожской областей и попыток создания благоприятных условий для возобновления наступления в Николаевской области.

На Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Товстодубово, Бачевск, Глухов и Мануховка Сумской области.

На Харьковском направлении противник наносил артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементиевки и Золочева. Активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп.

На Словянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.

На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Лисичанск и Боровское. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.

Оккупанты вели наступление в районе населенного пункта Мирная Долина, боевые действия продолжаются. Наступательные действия врага в районе Боровского наши воины успешно приостановили.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из артиллерии недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. Пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.

На Новопавловском направлении враг оказывал огневое влияние в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива.

В рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск.

На Южнобужском направлении противник активных действий не вел. Обороняются и пытаются проводить контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белая Криница. Наша авиация, на соответствующих участках, ударила по ответным скоплениям врага.

Напомним

Оккупанты более 50 раз обстреляли Сумщину используя фосфорные снаряды.

Украинские Национальные Новости

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