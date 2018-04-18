В Раде зарегистрировано постановление о автокефалии Православной Церкви в Украине

"Парубий сообщил, что только в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине. Председатель Верховной Рады дал поручение Комитету по вопросам культуры и духовности во внеочередном порядке рассмотреть этот проект с тем, чтобы рассмотреть его на пленарном заседании в четверг", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Президент будет просить Вселенского патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.