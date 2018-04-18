В Раді зареєстровано постанову щодо автокефалії Православної Церкви в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Раді зареєстровано проект Постанови про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Про це повідомив спікер Андрій Парубій, з посиланням на прес-службу ВРУ передає УНН.
"А.Парубій повідомив, що щойно у Верховній Раді зареєстровано проект Постанови про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Голова Верховної Ради дав доручення Комітету з питань культури і духовності в позачерговому порядку розглянути цей проект з тим, щоб розглянути його на пленарному засіданні у четвер", - йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, Президент проситиме Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні.