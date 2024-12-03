В Верховной Раде начинают рассмотрение назначения Чернышова министром национального единства
Киев • УНН
В Верховной Раде началось рассмотрение кандидатуры Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра и министра национального единства. Премьер-министр Шмыгаль лично представляет кандидата.
В Верховной Раде началось рассмотрение назначения Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль лично представляет кандидатуру Чернышова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на депутатский корпус.
"Начинаем рассмотрение Чернышова на должность нового министра", - написал народный депутат Алексей Гончаренко.
В Раду пришли представители правительства. Сейчас премьер-министр Шмыгаль представляет кандидатуру Чернышова.
Ранее
Сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины.
Заместитель главы фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук сообщила журналисту УНН, что на заседании фракции народные депутаты рекомендовали премьер-министру внести кандидатуру председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова на должность министра объединения украинцев.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что до конца этого года будет представлена на утверждение кандидатура главы Министерства объединения украинцев.