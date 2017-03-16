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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Путин обсудил с бизнесом санкции Украины против российских банков

В.Путин обсудил с бизнесом санкции Украины против российских банков

Киев • УНН

 • 13959 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с представителями российского бизнеса обсудил санкции против "дочек" российских госбанков. Об этом заявил глава "Лукойла" Вагит Алекперов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Конечно, обсуждались различные вопросы, политические вопросы. Многие наши банки, крупные компании работают на территории Украины. Ситуация, которая сейчас сложилась, волнует всех. Это огромный рынок, который был достаточно тесно интегрирован для людей", - рассказал В.Алекперов.

При этом он отметил, что не звучали слова о прекращении работы и дальнейших действиях российского бизнеса в Украине.

Напомним, Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении ряда юридических лиц, санкции, в частности, коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЕс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ банк", ПАО "БМ БАНК".

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