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В.Путін обговорив з бізнесом санкції України проти російських банків

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент РФ Володимир Путін на закритій зустрічі з представниками російського бізнесу обговорив санкції проти "дочок" російських держбанків. Про це заявив глава "Лукойлу" Вагіт Алекперов, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

"Звичайно, обговорювалися різні питання, політичні питання. Багато наших банки, великі компанії функціонують на території України. Ситуація, яка зараз склалася, хвилює всіх. Це величезний ринок, який був досить тісно інтегрований для людей", - розповів В.Алекперов.

При цьому він зауважив, що не звучали слова про припинення роботи та подальші дії російського бізнесу в Україні.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” щодо низки юридичних осіб, санкції, зокрема, торкнуться ПАТ “Сбербанк”, ПАТ “ВіЕс Банк”, ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”, ПАТ “ВТБ БАНК”, ПАТ “БМ БАНК”.

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