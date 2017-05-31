В.Путин пытается украсть украинскую историю - В.Вятрович
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин пытается украсть украинскую историю, продолжая привычную для России традицию присвоения чужого прошлого. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, передает УНН.
“История — это не только скучная для кого-то наука, с хронологией и попытками установить связь между событиями в прошлом. Это еще и важный совокупный опыт сообщества, который помогает избегать ошибок в будущем. Это общественный и политический капитал этого общества. Капитал, который зарабатывают, развивают, инвестируют, или...воруют. Именно последним занимается Путин, продолжая привычную для российских имперцев традицию присвоения чужого прошлого,” — написал В.Вятрович.
Напомним, 29 мая Президент Франции Эммануэль Макрона и президент РФ Владимир Путин провели встречу в Версале, во время которой В.Путин назвал княгиню Анну Ярославну “русской”.
Позже, П.Климкин заявил, что Российская Федерация не просто пытается “присвоить” Анну Ярославну, а считает ее россиянкой.