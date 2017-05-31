В.Путін намагається вкрасти українську історію – В.В'ятрович
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін намагається вкрасти українську історію, продовжуючи звичну для Росії традицію привласнення чужого минулого. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович, передає УНН.
“Історія — це не лише нудна для когось наука, з хронологіями та спробами встановити зв’язок між подіями в минулому. Це ще й важливий сукупний досвід спільноти, який допомагає уникати помилок в майбутньому. Це суспільний та політичний капітал цієї спільноти. Капітал, який заробляють, розвивають, інвестують, або... крадуть. Саме останнім займається Путін, продовжуючи звичну для російських імперців традицію привласнення чужого минулого,” — написав В.В’ятрович.
Нагадаємо, 29 травня Президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін провели зустріч у Версалі, під час якої В.Путін назвав княгиню Анну Ярославну “русской”.
Пізніше, П.Клімкін заявив, що Російська Федерація не просто намагається “привласнити” Анну Ярославну, а вважає її росіянкою.