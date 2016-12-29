В.Путин разрешил применять силу и стрелять в заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает право сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие против заключенных в тюрьмах и следственных изоляторах. Соответствующий закон с подписью президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает УНН.
Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" предусматривает возможность применения силы к заключенным в случае возникновения опасности для здоровья и жизни сотрудников ФСИН.
Стоит отметить, что документ был внесен на рассмотрение Госдумы России в мае 2015 года.
Во время внесения поправок из Федерального закона депутаты исключили норму, которая позволяла сотрудникам ФСИН применять физическую силу, оружие и спецсредства за нарушение режима содержания, а также стрелять по большому скоплению людей, если могут пострадать случайные лица.
Госдума России приняла данный документ 21 декабря 2016 года.