В.Путін дозволив застосовувати силу та стріляти в ув’язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дає право співробітникам Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю проти ув’язнених у в’язницях і слідчих ізоляторах. Відповідний закон за підписом Президента Росії опубліковано на Офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає УНН.
Федеральний закон "Про внесення змін в Закон Російської Федерації "Про заклади та органи, які виконують кримінальні покарання у вигляді позбавлення волі" та Федеральний закон "Про утримання під вартою підозрюваних та обвинувачених у скоєнні злочинів" передбачає можливість застосування сили до ув’язнених у разі виникнення небезпеки для здоров’я і життя співробітників ФСВП.
Варто зазначити, що документ був внесений на розгляд Держдуми Росії у травні 2015 року.
Під час внесення поправок із Федерального закону депутати виключили норму, яка дозволяла співробітникам ФСВП застосовувати фізичну силу, зброю і спецзасоби за порушення режиму утримання, а також стріляти по великому скупченню людей, якщо можуть постраждати випадкові особи.
Держдума Росії ухвалила данний документ 21 грудня 2016 року.