В шебекинском районе рф из-за взрыва был ранен мирный житель. также зафиксированы взрывы дронов в селе байцуры и пожар комбайна в кукушке. Об этом сообщает губернатор белгородской области, передает УНН.

Детали

В районе шебекинского городского округа бедгородской области рф произошел взрыв, который привел к ранению мирного жителя поселка красное. Мужчина получил ранение поясничной области, а также осколочные ранения головы и рук.

В соседнем борисовском районе в селе байцуры, в результате атаки дрон-камикадзе совершил взрыв во дворе частного дома, что привело к выбиванию окон и повреждению легкового автомобиля. В селе зозули от другого дрона-камикадзе загорелся комбайн, который был на стоянке. Пожар оперативно ликвидировали.

Детали и последствия инцидентов устанавливаются, дальнейшие меры безопасности планируется провести в светлое время суток.

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