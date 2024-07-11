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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В приграничном регионе рф на фоне атак беспилотников пострадал мирный житель, комбайн сгорел

В приграничном регионе рф на фоне атак беспилотников пострадал мирный житель, комбайн сгорел

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 02:25  •  7025 просмотра

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В результате взрыва в шебекинском районе белгородской области пострадал мирный житель, а также загорелся комбайн вследствие атаки беспилотника-камикадзе.

В шебекинском районе рф из-за взрыва был ранен мирный житель. также зафиксированы взрывы дронов в селе байцуры и пожар комбайна в кукушке. Об этом сообщает губернатор белгородской области, передает УНН.

Детали

В районе шебекинского городского округа бедгородской области рф произошел взрыв, который привел к ранению мирного жителя поселка красное. Мужчина получил ранение поясничной области, а также осколочные ранения головы и рук.

В соседнем борисовском районе в селе байцуры, в результате атаки дрон-камикадзе совершил взрыв во дворе частного дома, что привело к выбиванию окон и повреждению легкового автомобиля. В селе зозули от другого дрона-камикадзе загорелся комбайн, который был на стоянке. Пожар оперативно ликвидировали.

Детали и последствия инцидентов устанавливаются, дальнейшие меры безопасности планируется провести в светлое время суток.

За год российская авиация "упустила" по меньшей мере 38 ФАБов над Белгородской областью - WP1 июля 2024, 11:14 • 15374 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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