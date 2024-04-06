В Приднестровье заявили что их военный объект атаковал дрон

Сепаратистская область Молдовы заявила, что дрон-камикадзе атаковал военный объект, принадлежащий так называемому министерству обороны Приднестровья Молдовы. Такое заявление военные непризнанной республики сделали в пятницу 5 апреля. Их слова цитирует Reuters, передает УНН.

Целью стала радиолокационная станция, которая получила незначительные повреждения, но обошлось без пострадавших. На месте работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство. - говорится в сообщении.

Детали

Виновника этой атаки в ведомстве сепаратистов не называют. Отмечается, что цель находилась в шести километрах от границы с Украиной, которая более двух лет борется с российским вторжением, а ближайшие линии фронта - примерно в 200 км к востоку от Молдовы.

На видео, которое показали по телевидению в сепаратистском регионе, видно атаку беспилотника со звуком взрыва, но никаких доказательств повреждения зданий или военной техники.

Напомним

Заметим, что этот инцидент стал вторым в своем роде менее чем за месяц. В марте ведомство безопасности "Приднестровской Молдавской Республики" сообщало, что дрон-камикадзе совершил атаку на воинскую часть под Тирасполем.

В то же время, Бюро политики реинтеграции Молдовы заявило, что Украина не причастна к атаке дрона на военную часть в непризнанной республике Приднестровье.

Представитель украинского ГУР Андрей Юсов заявил, что эта атака беспилотника-камикадзе на воинскую часть вблизи Тирасполя - это российская провокация. И добавил, что таким образом рф хочет дестабилизировать ситуацию в этом регионе.

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Справочно

Приднестровье - сепаратистская республика с доминирующим русскоязычным населением на территории Молдовы. В начале 1990-х годов они отказались от лояльности властям в Кишиневе и после короткой войны, сопровождавшейся российским вмешательством, получили автономию. У Приднестровья есть собственный президент, армия, силы безопасности, налоговые службы и валюта. Правда, практически все европейские страны не признают эту республику до сих пор. Сама же Россия, не признала независимость Приднестровья, хотя по сей день поддерживает ее экономически и политически.

Заметим, что в Приднестровье официально дислоцируется около 1,5 тысячи российских солдат.