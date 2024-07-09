Депутат от "Грузинской мечты" Бека Давитулиани, комментируя заявление посла ЕС в Грузии о приостановлении процесса вступления Грузии в ЕС, заявил, что в этом нет "ничего страшного". Об этом сообщает SOVA, пишет УНН.

Детали

По словам Давитулиани, Грузия обязательно станет частью большой волны расширения ЕС, а такая, по его словам, пока не предвидится.

Когда эта волна станет реальной, Грузия обязательно станет ее частью, многое происходит в мировой политике, и после всего этого конфигурация будет понятна. Я надеюсь, что все со временем это поймут и смогут избежать этих временных страстей и эмоций и мыслить прагматично. Ничего страшного, мы на какое-то время остановимся и продолжим со следующего года, - сказал он.

Что касается прекращения военного финансирования Грузии со стороны Евросоюза, Давитулиани говорит, что это решение наносит ущерб не только правительству Грузии, но и интересам Запада.

"Последние несколько лет Грузия пытается одновременно защитить собственные интересы и продолжать продвигаться в направлении Евросоюза, в целом в направлении западных институтов. К сожалению, некоторые пытаются не допустить этого", - заявил депутат, отметив, что у Грузии "свой путь".

Напомним

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, говоря о Грузии, заявил, что лидеры Евросоюза решили заморозить процесс вступления и терпеливо ждут большей ясности от правительства Грузии.