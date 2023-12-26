В правительстве рассматривают введение мобильных аптек на прифронтовых территориях
Правительство рассматривает возможность выдачи лицензии АО "Укрпочта" на создание мобильных аптек с целью улучшения доступа к лекарствам в районах с поврежденной инфраструктурой здравоохранения.
В столице проводятся учения по безопасности: проверяют транспорт и разворачивают блокпосты
С 25 по 28 декабря Киев проводит учения по безопасности, которые предусматривают проверку транспортных средств с целью усиления обороноспособности.
В Хьюстоне на Рождество горел дом детства Beyonce на Рождество
Дом детства Beyonce в Хьюстоне загорелся на Рождество, никто не пострадал.
В ответ на атаку американской базы США ударили по объектам Хезболлы в Ираке
США ударили по объектам боевиков из группировки Хезболла в Ираке в ответ на атаки американских баз в Ираке и Сирии и ранения своих военных. В частности, при атаке на базу в иракском Эрбиле были ранены трое американцев.
В Крыму сообщили о новых взрывах и работе вражеской ПВО
Сообщается о взрывах в Крыму и работе вражеской ПВО.
На Днепропетровщине столкнулись 6 автомобилей: шесть человек травмировались
Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика в Днепропетровской области; трое госпитализированы. Полиция проводит расследование.
В Украине с начала года зафиксировано 55 случаев кори
За 11 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 55 случаев кори, 5 локализованных вспышек; введена кампания по наверстывающей вакцинации.
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
Власти рассматривают возможность проведения психиатрической экспертизы для депутата Сергея Батрина после того, как он взорвал гранату во время заседания сессии в результате чего 26 человек получили ранения.
Пир во время чумы: как руководство Винницкого облсовета от Гройсмана роскошествует за бюджетные средства и использует свои полномочия
Как руководство Винницкого облсовета от Гройсмана роскошествует за бюджетные средства и использует свои полномочия.
ФБР расследует дело Трампа в связи с угрозами в адрес судей в Колорадо
ФБР расследует угрозы в адрес судей Верховного суда Колорадо после того, как они дисквалифицировали Трампа на выборах 2024 года. Угрозы поступили после решения суда, который сослался на 14-ю поправку.