В правительстве рассматривают введение мобильных аптек на прифронтовых территориях

На прифронтовых территориях, где разрушена медицинская инфраструктура, могут появиться мобильные аптеки. На правительственном совещании рассмотрели вопрос получения АО "Укрпочта" лицензии для создания мобильных аптек и реализации медицинских препаратов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

В селах и на прифронтовых территориях могут появиться мобильные аптеки. Этот кейс рассмотрели на специальном совещании под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук. В случае внедрения мобильных аптек они смогут функционировать в сельской местности, где отсутствуют стационарные аптечные пункты - говорится в сообщении.

Также указывается, что мобильные аптеки могут помочь обеспечить прифронтовые территории, где сейчас существенно разрушена медицинская и аптечная инфраструктура.

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В этом вопросе, основное внимание было уделено АО "Укрпочта", - чиновники рассматривают вопрос о получения лицензии компанией на реализацию медицинских препаратов, поскольку создавать подобные мобильные аптеки могут исключительно лицензированные предприятия.

Предоставление почтовому оператору такого права сможет решить проблему доступных лекарств на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года, указывает ведомство.

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Вот что можно будет достичь в случае реализации этой инициативы:

1. Открытие лицензированных складов на ключевых сортировочных объектах Укрпочты (Киев, Львов, Харьков, Одесса, Хмельницкий), что позволит обеспечить доставку лекарств в любой населенный пункт страны уже на следующий день.

2. Обеспечение запаса 10 тысяч наименований лекарственных средств.

3. Интеграция с программой "Доступные лекарства".

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