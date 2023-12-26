В Украине с начала года зафиксировано 55 случаев кори
Киев • УНН
За 11 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 55 случаев кори, 5 локализованных вспышек; введена кампания по наверстывающей вакцинации.
В Украине за 11 месяцев этого года зарегистрировали 55 случаев кори, из них 31 - у детей в возрасте до 17 лет. Всего было зафиксировано 5 точечных вспышек кори, которые не переросли в массовые заболевания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.
В Украине в течение 11 месяцев 2023 года зарегистрировали 55 случаев кори (из них 31 - у детей в возрасте до 17 лет)
Детали
Сообщается, что заболевание выявляли в 13 областях и столице. Больше всего случаев:
- в Тернопольской области - 12,
- в Киеве - 10,
- во Львовской области - 7.
"Среди детей, заболевших корью в 2023 году, 12% не имели ни одной прививки, 30% - только одну, в 20% случаев информации о вакцинации не было", - отмечается в сообщении.
В Минздраве также сообщили, что в Украине было зафиксировано 5 точечных вспышек кори в течение 2023 года, которые удалось локализовать и которые не переросли в массовые заболевания. Летом была организована общенациональная кампания по "догоняющей вакцинации". За 3 месяца пропущенные плановые прививки наверстали 153 тысячи детей.
"Сейчас вакцина есть в каждой области. Она является бесплатной. Чтобы вакцинироваться по Национальному календарю профилактических прививок (в 12 месяцев и в 6 лет) или наверстать пропущенные прививки, обратитесь к педиатру или семейному врачу", - отметили в Минздраве.
Дополнение
В КГГА сообщали, что сейчас существует реальная опасность повторения эпидемии кори, ведь, по наблюдениям инфекционистов, корь имеет циклический характер, и массовые заболевания происходят обычно каждые 5-6 лет. Кроме того, наблюдается рост заболеваемости корью в соседних странах.
В Украине с начала года зафиксировано 55 случаев кори
За 11 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 55 случаев кори, 5 локализованных вспышек; введена кампания по наверстывающей вакцинации.
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