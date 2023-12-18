В порту Мариуполя не фиксируют движения судов: Андрющенко объяснил, почему это хорошая новость

В порту временно оккупированного Мариуполя в декабре не фиксируют никакого движения кораблей, как и нового пополнения для фортификаций, а это означает, что "фантазии по развитию обходного логистического пути, в том числе для военных нужд, на случай разрушения Крымского моста, остались лишь мечтами". Об этом заявил в понедельник советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

В мариупольском порту в декабре не фиксируем никакого движения кораблей. Ни на вход. Ни на выход. Причалы, куда до этого завозили бетонные сооружения, пустые, но нового наполнения для строительства фортификаций не наблюдаем. Зимняя спячка. Хорошо - написал Андрющенко в Telegram.

По его словам, это означает прежде всего, что "все фантазии по развитию обходного логистического пути, в т.ч. для военных нужд, на случай разрушения Крымского моста, остались лишь мечтами". "А это точно хорошая новость", - отметил Андрющенко.

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