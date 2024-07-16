В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие 11 часов назад • 22167 просмотра

Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов 17 часов назад • 26024 просмотра

В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА 20 часов назад • 32867 просмотра

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей 20 часов назад • 81042 просмотра