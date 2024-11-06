В Полтаве в ресторане произошла драка: что случилось и почему отстранен полицейский
Киев • УНН
В ресторане Полтавы произошел конфликт, в результате которого пострадал мужчина, который защищал девушку. На время расследования отстранен полицейский, который присутствовал во время инцидента.
В Полтаве между посетителями ресторана произошел конфликт, в результате которого телесные повреждения получил один из мужчин. На период служебного расследования полицейского, который находился на месте во время конфликта, отстранен от исполнения служебных обязанностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Полтавской области.
Сообщается, что в Полтавское районное управление полиции 2 ноября в вечернее время поступило сообщение о драке в одном из ресторанов на территории Шевченковского района Полтавы.
«Во время проведения первоочередных следственных действий предварительно установлено, что между посетителями ресторана произошел конфликт, в результате которого телесные повреждения получил один из мужчин», - говорится в сообщении.
По данному факту сектором дознания Полтавского районного управления полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, начато уголовное производство по части 1 статьи 125 (Умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас прокуратурой определена подследственность в данном уголовном производстве за Государственным бюро расследований. Поэтому, уголовное производство направлено в ГБР для проведения досудебного расследования.
«Также руководством полиции области по данному факту назначено служебное расследование, в ходе которого дисциплинарная комиссия ГУНП в Полтавской области проводит тщательную проверку. На период служебного расследования полицейский, который находился на месте во время конфликта, отстранен от исполнения служебных обязанностей. После завершения служебного расследования руководством полиции области будут приняты соответствующие управленческие решения», - отмечается в сообщении.
Дополнение
В сети сообщают, что в Полтаве якобы бизнесмен с полицейским избили парня, который защищал девушку.
У пострадавшего сломан нос, сотрясение мозга и кровь в почках.