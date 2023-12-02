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В Польше усиливают контроль за грузовиками на подъездах к пунктам пропуска с Украиной

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 19:30  •  13179 просмотра

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Польские власти усилят проверки грузовиков на польско-украинской границе, реагируя на требования транспортной отрасли, а также будут решать вопросы недобросовестной конкуренции в сфере перевозок на уровне ЕС.

Польские службы усилят контроль на польско-украинской границе. Об этом говорится в заявлении Министерства инфраструктуры Республики Польша, передает УНН.

Мы поддерживаем постоянный диалог с транспортной отраслью. Во время последней встречи мы договорились, что государственные службы усилят проверку грузовиков на польско-украинской границе. Это было одно из требований отрасли 

- заявил министр инфраструктуры Польши Алвин Гаядхур.

Как подчеркнул глава ведомства, польское правительство также будет принимать меры в европейских институциях, направленные на устранение "недобросовестной конкуренции на транспортном рынке".

По словам Алвина Гаядхура, саммит Транспортного совета Евросоюза, запланированный на грядущий понедельник, 4 декабря, "является моментом, когда ЕС должен поднять вопрос о последствиях отмены требования о наличии разрешений на въезд в ЕС для украинских водителей".

Добавим

Как сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, в очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной по состоянию на утро на фоне блокады польских перевозчиков находилось около 2,4 тыс. грузовиков. 

Напомним

6 ноября польские перевозчики начали блокирование движения грузовиков на границе с Украиной в трех пунктах пропуска, затем - расширили блокаду на еще один.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
У Польщі посилюють контроль за вантажівками на під'їздах до пунктів пропуску з Україною
Poland strengthens control over trucks at the entrances to checkpoints with Ukraine
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