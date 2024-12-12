В подмосковье ГУР ликвидировало российского конструктора, который занимался модернизацией российских ракет - источник

ukenru
Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
09:59 • 41493 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 140066 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 130713 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
 • 158194 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
 • 125194 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
 • 111808 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 109157 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 166692 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 125732 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Эксклюзив
В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы
 • 129885 просмотра

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия несмотря на санкции закупает винтовки и патроны у ЕС и США - СМИ

россия несмотря на санкции закупает винтовки и патроны у ЕС и США - СМИ

 • 102693 просмотра
Вражеский удар по Запорожью: количество погибших возросло до десяти

Вражеский удар по Запорожью: количество погибших возросло до десяти

 • 102361 просмотра
Конгресс США требует от разведки отчет о последствиях прекращения поддержки Украины

Конгресс США требует от разведки отчет о последствиях прекращения поддержки Украины

 • 103235 просмотра
Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

 • 80957 просмотра
Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

07:19 • 59728 просмотра
публикации
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 140069 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

 • 158197 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 166693 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 191864 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 225007 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

10:23 • 17559 просмотра
Селене Гомес сделали предложение - Vogue

Селене Гомес сделали предложение - Vogue

09:39 • 22357 просмотра
Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

07:19 • 59728 просмотра
Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

 • 80957 просмотра
Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub

Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub

 • 64694 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В подмосковье ГУР ликвидировало российского конструктора, который занимался модернизацией российских ракет - источник

В подмосковье ГУР ликвидировало российского конструктора, который занимался модернизацией российских ракет - источник

Киев  •  УНН

 • 9475 просмотра

Read in English

Возле Котельников застрелен заместитель генконструктора КБ «Марс» Михаил Шатский. Он занимался модернизацией крылатых ракет Х-59 и внедрением искусственного интеллекта в БПЛА.

В Кузьминском лесопарке вблизи Котельников, что в Подмосковье был застрелен заместителем генерального конструктора, руководителя отдела функционального программного обеспечения КБ «Марс» Михаила Александровича Шатского.

Об этом пишет УНН со ссылкой на источник.

Детали

Как отмечают источники УНН в Силах обороны, к уничтожению Михаил Шатского может быть причастно Главное управление разведки МОУ.

Михаил Шатский был руководителем отдела функционального программного обеспечения российского федерального государственного унитарного предприятия московское опытно-конструкторское бюро «Марс», которое является дочерним предприятием российского государственного холдинга по атомной энергии «Росатом».

В частности, Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69, а его коллеги считали уничтоженного конструктора главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в БПЛА и в другие летательные и космические российские аппараты.

Напоминаем, что каждое лицо, которое так или иначе причастно к развитию российского ВПК и таким образом поддерживает российскую агрессию против Украины является законной целью для Сил обороны

- отметил собеседник УНН.

Напомним,

Российский журналист Александр Невзоров сообщал, что в Москве ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения конструкторского бюро «Марс» Михаила Шатского, который занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69 и внедрял новые БПЛА. 

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаТехнологии
kkh-59Кх-59