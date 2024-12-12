В подмосковье ГУР ликвидировало российского конструктора, который занимался модернизацией российских ракет - источник
Киев • УНН
Возле Котельников застрелен заместитель генконструктора КБ «Марс» Михаил Шатский. Он занимался модернизацией крылатых ракет Х-59 и внедрением искусственного интеллекта в БПЛА.
В Кузьминском лесопарке вблизи Котельников, что в Подмосковье был застрелен заместителем генерального конструктора, руководителя отдела функционального программного обеспечения КБ «Марс» Михаила Александровича Шатского.
Об этом пишет УНН со ссылкой на источник.
Детали
Как отмечают источники УНН в Силах обороны, к уничтожению Михаил Шатского может быть причастно Главное управление разведки МОУ.
Михаил Шатский был руководителем отдела функционального программного обеспечения российского федерального государственного унитарного предприятия московское опытно-конструкторское бюро «Марс», которое является дочерним предприятием российского государственного холдинга по атомной энергии «Росатом».
В частности, Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69, а его коллеги считали уничтоженного конструктора главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в БПЛА и в другие летательные и космические российские аппараты.
Напоминаем, что каждое лицо, которое так или иначе причастно к развитию российского ВПК и таким образом поддерживает российскую агрессию против Украины является законной целью для Сил обороны
Напомним,
Российский журналист Александр Невзоров сообщал, что в Москве ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения конструкторского бюро «Марс» Михаила Шатского, который занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69 и внедрял новые БПЛА.