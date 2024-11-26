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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В плен к рф попал 22-летний британец, который воевал на стороне Украины: вот что ответил его отец

В плен к рф попал 22-летний британец, который воевал на стороне Украины: вот что ответил его отец

Киев  •  УНН

 • 8250 просмотра

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Джеймс Скотт Рис Андерсон, бывший британский военнослужащий, был захвачен в плен в Курске. Отец пленного выразил опасения относительно возможных пыток со стороны российских военных.

На видео в СМИ оккупантов, молодой человек представился как Джеймс Скотт Рис Андерсон. МИД Британии и отец военнослужащего уже прокомментировали этот инцидент.

Передает УНН с ссылкой на ВВС и Daily Mail.

Детали

Сообщается, что британец, который воевал на стороне Украины против российской агрессии, был захвачен в городе Курск. На видео в росСМИ, военнопленный сидит на скамейке со связанной рукой и представляется как 22-летний Джеймс Скотт Риз Андерсон. Российское госинформ агентство со ссылкой на военный источник сообщило, что Андерсон - бывший британский военнослужащий.

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило следующее:

О попадании в плен рф Андерсона, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сказал, что он "был в курсе событий за последние несколько дней".

МИД Британии оказывает поддержку семье британца после сообщений о его задержании.

Комиссия ООН: пытки со стороны российских властей расцениваются как преступления против человечности30 окт. 2024, 10:59 • 15065 просмотров

Министр иностранных дел заявил: "Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить этому гражданину Великобритании всю возможную поддержку".

Издание Daily Mail публикует разговор со Скоттом Андерсоном, отцом Джеймса Андерсона. Тот утверждает, что его сын поехал в Украину, потому что "считал, что поступает правильно". Хотя отец отговаривал Джеймса от этого шага.

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Я надеюсь, что его используют как разменную монету, но мой сын рассказал мне, что они пытают своих заключенных, и я так боюсь, что его тоже будут пытать

- сообщил Скотт Андерсон.

Справочно

В видеоролике, впервые опубликованном в мессенджере Telegram, Джеймс Андерсон рассказывает мужчине, который задает ему вопросы через камеру, что с 2019 по 2023 год он служил рядовым в британской армии.

По его словам, он вступил в Украинский интернациональный легион - военное подразделение, состоящее из иностранных добровольцев.

По его словам, он прилетел в Краков (Польша) из Лутона, а оттуда на автобусе добрался до границы с Украиной.

Дополнение

В 2022 году шестеро граждан Великобритании - бойцы Шон Пиннер, Эйден Аслин, Эндрю Хилл и Джон Гардинг, а также волонтеры Дилан Хили и Пол Юри - были захвачены поддерживаемыми кремлем сепаратистами на востоке Украины и им угрожали смертной казнью.

Отец четырех детей, 45-летний господин Урей, умер в российском плену, тогда как другие пятеро были освобождены в сентябре того же года после переговоров между Украиной и Россией.

Напомним,

Омбудсмен Дмитрий Лубинец получил официальное подтверждение от рф о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в плену. 

Лубинец заявил об убийстве россией более 100 украинских военных, которые сдавались в плен. Омбудсмен призвал международное сообщество реагировать на эти военные преступления.

россияне расстреляли еще 5 пленных украинских военных на Покровском направлении - прокуратура26 нояб. 2024, 10:34 • 9509 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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