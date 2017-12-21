В Южной Корее произошел пожар в фитнес-центре, десятки погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В городе Чечхон в Южной Корее произошел пожар в здании фитнес-центра, по меньшей мере 29 человек погибли, еще 26 получили ранения. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Так, по данным Национального пожарного агентства Южной Кореи, пожар возник около 04:00 по местному времени и быстро поглотил восьмиэтажное здание, в результате чего многие остались внутри.
"В результате пожара в здании было много токсичного дыма, в результате чего многие люди были неспособны эвакуироваться", - сказал представитель агентства.
Также, отмечено, что количество жертв и пострадавших может увеличиться, поскольку пожарные еще продолжают осматривать здание.
Напомним, ранее сообщалось, что во время пожара в киевской многоэтажке эвакуировали 25 человек. Троих детей госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.