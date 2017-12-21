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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Південній Кореї сталася пожежа в фітнес-центрі, десятки загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У місті Чечхон в Південній Кореї сталася пожежа в будівлі фітнес-центру, щонайменше 29 людей загинули, ще 26 зазнали поранень. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

В Південній Кореї сталася пожежа в фітнес-центрі, десятки загиблих

Так, за даними Національного пожежного агентства Південної Кореї, пожежа виникла близько 04:00 за місцевим часом і швидко поглинула всю восьмиповерхову будівлю, в результаті чого багато людей залишились всередині.

"В результаті пожежі в будівлі було багато токсичного диму, в результаті чого багато людей були нездатні евакуюватися", - сказав представник агентства.

Також, відмічено, що кількість жертв і потерпілих може збільшитись, оскільки пожежники ще продовжують оглядати будівлю.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що під час пожежі у київській багатоповерхівці евакуювали 25 людей. Трьох дітей госпіталізували з підозрою на отруєння чадним газом. 

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