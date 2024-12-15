В Печерском районе Киева горело одно из общежитий: пожар ликвидирован, спасены 11 человек
Киев • УНН
В общежитии учебного заведения на улице Лейпцигской, Киев, произошел пожар на площади 5 кв.м. Спасатели вывели на свежий воздух 11 человек, пожар ликвидирован до 10 часов утра.
Спасатели сообщили о ликвидации пожара в общежитии в Печерском районе Киева. Сейчас причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.
Передает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.
Печерский район: ликвидирован пожар в общежитии15 декабря в 09:02 поступило сообщение о пожаре на улице Лейпцигской. Пожар произошел на третьем этаже, в одной из комнат общежития учебного заведения.
Отмечается, что возгорание ликвидировали до 10 часов утра. Речь идет о площади в 5 кв. м.
В ходе тушения, с верхних этажей на свежий воздух выведены 11 человек. Причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы.
Напомним,
УНН передавал, что в частном доме на Киевщине во время пожара погиб 4-летний мальчик. Двое других детей спаслись - один спрятался в дровнике, а сестра была в школе.
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