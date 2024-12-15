В Печерском районе Киева горело одно из общежитий: пожар ликвидирован, спасены 11 человек

Спасатели сообщили о ликвидации пожара в общежитии в Печерском районе Киева. Сейчас причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Передает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

Печерский район: ликвидирован пожар в общежитии15 декабря в 09:02 поступило сообщение о пожаре на улице Лейпцигской. Пожар произошел на третьем этаже, в одной из комнат общежития учебного заведения.