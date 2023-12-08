В Павлограде утром было громко, армия рф атаковала город и накануне - ОВА

В Павлограде Днепропетровской области сегодня утром было громко, российские войска атаковали город и накануне поздно вечером, были пожары. Над областью за ночь сбили пять дронов. Никопольщина снова подверглась вражеским ударам из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Утром было громко в Павлограде. Вся информация уточняется и будет обнародована после отбоя воздушной тревоги. Целился враг по городу и вчера поздно вечером. Произошли несколько пожаров, которые спасатели погасили - написал Лысак в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, также 5 беспилотников сбили защитники неба - в Павлоградском и Синельниковском районах

"По Червоногригорьевской громаде, что на Никопольщине, враг бил из тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших", - указал он.

Дополнение

В небе над Украиной этой ночью было уничтожено 5 вражеских ударных дронов.