В Павлограде утром было громко, армия рф атаковала город и накануне - ОВА
Киев • УНН
Российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области, вызвав пожары; за ночь было сбито пять беспилотников.
В Павлограде Днепропетровской области сегодня утром было громко, российские войска атаковали город и накануне поздно вечером, были пожары. Над областью за ночь сбили пять дронов. Никопольщина снова подверглась вражеским ударам из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Утром было громко в Павлограде. Вся информация уточняется и будет обнародована после отбоя воздушной тревоги. Целился враг по городу и вчера поздно вечером. Произошли несколько пожаров, которые спасатели погасили
Детали
По словам главы ОВА, также 5 беспилотников сбили защитники неба - в Павлоградском и Синельниковском районах
"По Червоногригорьевской громаде, что на Никопольщине, враг бил из тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших", - указал он.
Дополнение
В небе над Украиной этой ночью было уничтожено 5 вражеских ударных дронов.
В Павлограде утром было громко, армия рф атаковала город и накануне - ОВА
Российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области, вызвав пожары; за ночь было сбито пять беспилотников.
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