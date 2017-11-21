В ПАСЕ состоится обсуждение о снятии санкций с России

Комитет встретится 24 ноября этого года в Копенгагене.

Предложенный пункт указано как: "Защита нормативной базы Совета Европы, роль ПАСЕ - в продолжении резолюции 2186 (2017)".

Резолюция, на которую ссылается данный пункт посвящена вопросу восстановления права российской делегации в рамках ПАСЕ, то есть снятию с РФ политических санкций.

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"Три года подряд одно из государств-членов Совета Европы, Российская Федерация, участвовала в деятельности и была представлена ​​только в одной из двух уставных органов Организации, а именно: в Комитете министров, но не в Ассамблее. Ассамблея выражает сожаление по поводу того, что в результате реакции на эту ситуацию Российская Федерация 30 июня 2017 объявила свое решение приостановить выплату своего взноса в бюджет Совета Европы к концу 2017 года и безусловного восстановления полномочий делегация ее Федеральному собранию в Парламентской ассамблее Совета Европы", - значится в тексте резолюции.

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Согласно ей, "ситуация в Организации сегодня является контрпродуктивной" и "не в интересах граждан 47 государств-членов".

Напротив, в комитет также подан запрос об альтернативной дискуссие: "Взлом демократии, как отвечать?".

Статус этих вопросов не предусматривает, что по их итогам будут приниматься решения, однако это обсуждение может показать готовность ассамблеи к снятию санкций с РФ на сессии, которая состоится в январе 2018 года.