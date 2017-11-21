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В ПАРЄ відбудеться обговорення щодо зняття санкцій з Росії

В ПАРЄ відбудеться обговорення щодо зняття санкцій з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) отримав запит на проведення дебатів щодо ймовірного зняття санкцій з РФ і відновлення їх участі у роботі асамблеї, передає УНН з посиланням на оприлюднений у вівторок порядок денний засідання Постійного комітету ПАРЄ.

Комітет зустрінеться 24 листопада цього року в Копенгагені.

Запропонований пункт зазначено як: “Захист нормативної бази Ради Європи, роль ПАРЄ — у продовженні резолюції 2186 (2017)”.

Резолюція, на яку посилається даний пункт присвячена питанню відновлення права російської делегації у рамках ПАРЄ, тобто зняттю з РФ політичних санкцій.

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“Три роки поспіль одна з держав-членів Ради Європи, Російська Федерація, брала участь у діяльності та була представлена лише в однієї з двох статутних органів Організації, а саме: у Комітеті міністрів, але не в Асамблеї. Асамблея висловлює жаль з приводу того, що в результаті реакції на цю ситуацію Російська Федерація 30 червня 2017 року оголосила своє рішення призупинити виплату свого внеску до бюджету Ради Європи до кінця 2017 року та безумовного відновлення повноважень делегація її Федерального Збора в Парламентській асамблеї Ради Європи”, — значиться в тексті резолюції.

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Згідно до неї, “ситуація в Організації сьогодні є контрпродуктивною” та “не в інтересах громадян 47 держав-членів”.

На противагу, до комітету також подано запит про альтернативну дискусію: "Злам демократії, як відповідати?".

Статус цих питань не передбачає, що за їх підсумками будуть ухвалюватися рішення, однак це обговорення може показати готовність асамблеї до зняття санкцій з РФ на сесії, яка відбудеться в січні 2018 року.

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