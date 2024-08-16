В ответ на российский террор прифронтовых мест, важна своевременная эвакуация гражданских и оперативное обеспечение ВСУ - Федоров

Выезд из прифронтовых регионов, которые под большим количеством атак ссс рф, Запорожская ОВА способна обеспечить. Также по словам главы ведомства Ивана Федорова, продолжаются коммуникации с военными на тему быстрого обеспечения нужным.

Пишет УНН со ссылкой на комментарии главы Запорожской ОГА в эфире телемарафона.

Детали

На вопрос о том, как защитить вблизи линии фронта гражданских, руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров отметил следующее:

Если говорим массово о гражданских, - это выезд из прифронтовых регионов, который мы способны обеспечить. Что касается военных, то только на этой неделе, сотни средств РЭБ, мы передали нашим военным. Сегодня планируем продолжить эту работу. Важно, чтобы мы предоставляли то, что важно на сегодня. Средства РЭБ, которые передаем сегодня уже через неделю могут не работать, поскольку враг сверхбыстро пристраивается. Наша задача быть в коммуникации с военными, чтобы оперативно предоставлять то, что работает сегодня. - сказал Федоров.

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