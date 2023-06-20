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В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. За 402 дня до Олимпиады в Париже в оргкомитете ОИ прошли обыски, которые проводили в рамках двух предыдущих расследований по подозрению в незаконном получении выгоды и фаворитизме. Расследования касаются контрактов, заключенных в рамках организации Игр, пишет УНН со ссылкой на AFP.

В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски

Детали

Французские следователи во вторник обыскали штаб-квартиру парижских организаторов Олимпийских игр в связи с подозрением в коррупции, сообщает национальная финансовая прокуратура.

Парижский организационный комитет заявил в своем заявлении, что обыск проводился в их штаб-квартире в пригороде Сен-Дени, и что "Париж 2024 сотрудничает со следствием, чтобы способствовать их расследованию". Компания отказалась от дальнейших комментариев.

Париж стал третьим подряд организатором летних игр, который стал фигурантом расследований, проводимых антикоррупционными органами французской столицы.

Обвинения в подкупе избирателей, связанные с Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де-Жанейро и Играми в Токио 2021 года, ранее привели к исключению нескольких членов Международного олимпийского комитета из этой организации.

Представитель финансовой прокуратуры заявил во вторник, что обыски связаны с двумя предыдущими расследованиями, связанными с Олимпийскими играми в Париже, которые ранее не были обнародованы. Чиновник не был уполномочен публично называть свое имя согласно политике прокуратуры.

По данным газеты Le Monde, обыски также прошли в офисах государственного органа, ответственного за олимпийскую инфраструктуру, а также в штаб-квартирах нескольких компаний и консультантов, связанных с организацией игр. Парижские организаторы отказались от комментариев.

Одно из расследований было начато в 2017 году, когда МОК выбрал Париж местом проведения Олимпиады-2024, в связи с подозрением в хищении государственных средств и фаворитизме, а также из-за беспокойства по поводу неопределенного контракта, заключенного парижскими организаторами, сообщили в прокуратуре.

Другое дело было открыто в 2022 году после аудита, проведенного Французским антикоррупционным агентством. Прокуратура сообщила, что дело касается подозрений в конфликте интересов и фаворитизме, связанных с несколькими контрактами, заключенными между оргкомитетом и компанией Solideo, ответственной за олимпийские объекты.

Обыски развернулись в то самое время, когда исполнительный совет МОК начал двухдневное заседание в Лозанне, Швейцария, готовясь похвалить парижских организаторов за достигнутый прогресс.

Президент МОК Томас Бах заявил журналистам рано утром в понедельник, что заседание "конечно, будет посвящено Парижу, где у нас есть хорошие новости после визита координационной миссии и после моего визита во Францию, к президенту Макрону, а также к организационному комитету".

МОК заявил, что ожидает во вторник обнародовать заявление по рейдам в Париже перед запланированным ранее онлайн брифингом, как только завершится заседание на сегодня.

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