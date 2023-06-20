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Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

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В оргкомітеті Олімпійських ігор у Парижі відбулися обшуки

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. За 402 дні до Олімпіади в Парижі в оргкомітеті ОІ відбулися обшуки, які проводили в рамках двох попередніх розслідувань за підозрою в незаконному отриманні вигоди і фаворитизмі. Розслідування стосуються контрактів, укладених у рамках організації Ігор, пише УНН з посиланням на AFP.

В оргкомітеті Олімпійських ігор у Парижі відбулися обшуки

Деталі

Французькі слідчі у вівторок обшукали штаб-квартиру паризьких організаторів Олімпійських ігор у зв'язку з підозрою в корупції, повідомляє національна фінансова прокуратура.

Паризький організаційний комітет заявив у своїй заяві, що обшук проводився в їхній штаб-квартирі в передмісті Сен-Дені, і що "Париж 2024 співпрацює зі слідством, щоб сприяти їхньому розслідуванню". Компанія відмовилася від подальших коментарів.

Париж став третім поспіль організатором літніх ігор, який став фігурантом розслідувань, проведених антикорупційними органами французької столиці.

Звинувачення у підкупі виборців, пов'язані з Олімпійськими іграми 2016 року в Ріо-де-Жанейро та Іграми в Токіо 2021 року, раніше призвели до виключення кількох членів Міжнародного олімпійського комітету з цієї організації.

Представник фінансової прокуратури заявив у вівторок, що обшуки пов'язані з двома попередніми розслідуваннями, пов'язаними з Олімпійськими іграми в Парижі, які раніше не були оприлюднені. Чиновник не був уповноважений публічно називати своє ім'я згідно з політикою прокуратури.

За даними газети Le Monde, обшуки також відбулися в офісах державного органу, відповідального за олімпійську інфраструктуру, а також у штаб-квартирах кількох компаній і консультантів, пов'язаних з організацією ігор. Паризькі організатори відмовилися від коментарів.

Одне з розслідувань було розпочато у 2017 році, коли МОК обрав Париж місцем проведення Олімпіади-2024, у зв'язку з підозрою в розкраданні державних коштів і фаворитизмі, а також через занепокоєння щодо невизначеного контракту, укладеного паризькими організаторами, повідомили в прокуратурі.

Інша справа була відкрита у 2022 році після аудиту, проведеного Французьким антикорупційним агентством. Прокуратура повідомила, що справа стосується підозр у конфлікті інтересів і фаворитизмі, пов'язаних з кількома контрактами, укладеними між оргкомітетом і компанією Solideo, відповідальною за олімпійські об'єкти.

Обшуки розгорнулися в той самий час, коли виконавча рада МОК розпочала дводенне засідання в Лозанні, Швейцарія, готуючись похвалити паризьких організаторів за досягнутий прогрес.

Президент МОК Томас Бах заявив журналістам рано вранці в понеділок, що засідання "звичайно, буде присвячене Парижу, де у нас є хороші новини після візиту координаційної місії і після мого візиту до Франції, до президента Макрона, а також до організаційного комітету".

МОК заявив, що очікує у вівторок оприлюднити заяву щодо рейдів у Парижі перед запланованим раніше онлайн брифінгом, щойно завершиться засідання на сьогодні.

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