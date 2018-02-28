В ОРДО предоставили гарантии безопасности для восстановления мобильной связи
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. На заседание гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске достигнута договоренность о возобновлении мобильной связи, ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.
"Основной вопрос социально-экономической подгруппы - восстановление мобильной связи на территории ОРДО. Во время заседания достигнуто соглашение о необходимости восстановления линии мобильной связи, ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад", - сказала она.
По ее словам, украинская сторона предоставила такие гарантии еще 12 февраля 2018 года, информация об этом была передана СММ ОБСЕ.
Олифер также сообщила, что в сегодняшнем заседании подгруппы принял участие представитель компании мобильной связи "Водафон Украина", он подчеркнул: компания готова отремонтировать соответствующее оборудование, которое находится на неподконтрольной Украине части Донбасса.
После проведения необходимых ремонтных работ на поврежденных объектах компании, в случае необходимости, украинская сторона готова рассмотреть вопрос по улучшению качества работы сетей на территории ОРДЛО, добавила она.
Напомним, 24 февраля оператор мобильной связи Vodafone Украины заявил о восстановлении связи на оккупированной территории Луганской области.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия "затянула" на оккупированный Донбасс своего мобильного провайдера.