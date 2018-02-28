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В ОРДО надали гарантії безпеки для відновлення мобільного зв’язку

В ОРДО надали гарантії безпеки для відновлення мобільного зв’язку

Київ • УНН

 • 9253 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. На засідання гуманітарної підгрупи ТКГ у Мінську досягнуто домовленості щодо відновлення мобільного зв’язку, ОРДО запевнила у наданні гарантій безпеки для ремонтних бригад. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.

“Основне питання соціально-економічної підгрупи — відновлення мобільного зв’язку на території ОРДО. Під час засідання досягнуто згоди щодо необхідності відновлення лінії мобільного зв’язку, ОРДО запевнила у наданні гарантій безпеки для ремонтних бригад”, — сказала вона.

За її словами, українська сторона надала такі гарантії ще 12 лютого 2018 року, інформацію про це було передано СММ ОБСЄ.

Оліфер також повідомила, що у сьогоднішньому засіданні підгрупи взяв участь представник компанії мобільного зв’язку “Водафон Україна”, він наголосив: компанія готова відремонтувати відповідне обладнання, яке знаходиться на непідконтрольній Україні частині Донбасу.

Після проведення необхідних ремонтних робіт на пошкоджених об’єктах компанії, у випадку необхідності, українська сторона готова розглянути питання щодо покращення якості роботи мереж на території ОРДЛО, додала вона.

Нагадаємо, 24 лютого оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна заявив про відновлення зв'язку на окупованій території Луганської області.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія “затягла” на окупований Донбас свого мобільного провайдера.

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