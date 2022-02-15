В ОРДЛО выросло число военных инспекторов России – разведка

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15 марта, 19:03 • 101819 просмотра

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15 марта, 13:44 • 132208 просмотра

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей разведчики зафиксировали рост количества инспекционных групп высших органов военного управления ВС РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

Как отметили, командование ВС РФ усиливает контроль состояния дел в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.

С конца прошлой недели на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях зафиксирован рост количества инспекционных групп высших органов военного управления ВС РФ. Проверяют подразделения соединений и частей оккупационных войск на способность приведения в высшие степени боевой готовности с совершением маршей в указанные районы (на полигоны) и укомплектованность личным составом.

В то же время российские оккупационные администрации во взаимодействии с оккупационным командованием продолжают активные мероприятия по комплектованию личным составом первого и второго армейских корпусов. Осуществляют рейды по частным предприятиям, общественным местам с целью выявления людей, годных к военной службе, уклоняющихся от учета в оккупационных военкоматах.

Напомним

За прошедшие сутки, 14 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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