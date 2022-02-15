В ОРДЛО зросла кількість військових інспекторів Росії – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На окупованих територіях Донецької та Луганської областей розвідники зафіксували зростання кількості інспекційних груп вищих органів військового управління ЗС РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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Як зазначили, командування ЗС РФ посилює контроль стану справ у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів.
З кінця минулого тижня на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях зафіксовано зростання кількості інспекційних груп вищих органів військового управління ЗС РФ. Перевіряють підрозділи з’єднань і частин окупаційних військ на здатність приведення у вищі ступені бойової готовності зі здійсненням маршів у визначені райони (на полігони) та укомплектованість особовим складом.
Водночас російські окупаційні адміністрації у взаємодії з окупаційним командуванням продовжують активні заходи з комплектування особовим складом першого та другого армійських корпусів. Здійснюють рейди по приватних підприємствах, громадських місцях з метою виявлення осіб, придатних до військової служби, які ухиляються від обліку в окупаційних військкоматах.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень.