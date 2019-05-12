В ОРДЛО пытались вывезти стоматологическое оборудование
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Пограничники Донецкого отряда совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" пресекли попытку перемещения на временно оккупированную территорию Украины стоматологического оборудования стоимостью более 20 000 гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"Пограничники Донецкого отряда совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" пресекли попытку перемещения на временно оккупированную территорию Украины стоматологического оборудования стоимостью более 20 000 гривен. Товар, перемещался с нарушением установленных правил, его изъято представителями ГФС для оформления соответствующих материалов дела об административном правонарушении", - сообщили пограничники.
Кроме того, в КПВВ "Марьинка" пограничники зафиксировали случай, когда гражданин пытался "договориться" о беспрепятственном пересечении линии разграничения и предлагал взятку. На такое предложение лицо получило от пограничников категорический отказ, уголовное преступление по ст. 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" задокументировано, гражданина передано представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.
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